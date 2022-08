Sérgio Conceição teve uma boa notícia no regresso à preparação para o clássico com o Sporting: Matheus Uribe, que foi substituído diante do Vizela, já não consta no boletim clínico do FC Porto.

Por outro lado, esta quarta-feira, Wilson Manafá fez treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento, enquanto Marko Grujic realizou trabalho de ginásio e tratamento.

Os campeões nacionais treinam novamente na quinta-feira com olhos postos no jogo diante dos leões, marcado para as 20h30 deste sábado.