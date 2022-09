O FC Porto recebeu esta quinta-feira os últimos atletas que estiveram ao serviço das respetivas seleções, o nigeriano Zaidu Sanusi e o colombiano Matheus Uribe.

Na sessão de trabalhos desta tarde, no Olival, prévia à receção ao Sporting de Braga para a oitava jornada da I Liga, Pepe e Otávio realizaram tratamento, de acordo com nota informativa do clube.

Tal como nos últimos dias, Bernardo Folha trabalhou com o plantel principal, às ordens de Sérgio Conceição.

O FC Porto não faz referência a qualquer problema de Uribe no seu sítio oficial, mas o colombiano é dúvida para o jogo com o Sp. Braga. Tal como Conceição referiu na conferência de imprensa de antevisão, o médio «tem um pequeno problema no pulso», que surgiu enquanto esteve ao serviço da seleção.

O FC Porto-Sporting de Braga joga-se a partir das 21h15 de sexta-feira, no Estádio do Dragão.