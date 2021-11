Declarações de Matheus Uribe, jogador do FC Porto, na 'flash interview' à Sport tv, no final da vitória diante do V. Guimarães, no Estádio do Dragão, por 2-1:

«Dedicar esta vitória ao nosso colega e amigo Vítor Santos [elemento do gabinete de apoio às famílias e motorista], que está a passar um momento familiar muito difícil e tem o nosso apoio, estamos com ele.

Era um jogo complicado, sabíamos o rival que íamos enfrentar. O Vitória na frente tem extremos muito fortes. Planearam bem o jogo, mas mostrámos o que é o FC Porto e demos a volta ao resultado que era o mais importante.

O mais importante é o trabalho da equipa, nunca desacelerámos com mais um homem, é o caracteriza o FC Porto. Não era um jogo fácil com este rival.

Somos uma equipa de jogadores muito profissionais, tanto os onze que jogam como os que estão a esperar uma oportunidade para entrar. Seja quem for que está em campo vai fazer igual ou melhor. O trabalho que fazemos com o corpo técnico é fundamental para esta campanha na Europa e no campeonato, a equipa tem uma identidade de jogo, tem claro o que quer e em casa somos muito fortes.

[Estamos] Muito contentes, a identidade do FC Porto a jogar é clara, jogo a jogo nota-se muito mais, faz-nos fortes e traz-nos muita confiança.»