Um empate na receção ao Manchester City, na terça-feira, serve ao FC Porto para garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Contudo, o objetivo é a vitória, como salientou o futebolista colombiano Matheus Uribe, na antevisão ao duelo da quinta jornada da fase de grupos.

«A responsabilidade do grupo está sempre em responder a cada jogo. Assim que nos falte um ponto, mentalizamo-nos em conseguir três. Creio que é algo que o mister [Sérgio Conceição] incute: sempre vencedores e não pensar num só ponto, é ir buscar o resultado que mais importa», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão, no Olival, esta segunda-feira.

Além do apuramento, o FC Porto tem ainda como possível a liderança do grupo C e Uribe frisou que o clube português luta sempre pelos lugares cimeiros em qualquer competição, seja nacional ou internacional.

«O clube caracteriza-se pelas posições de cima, sempre a lutar pelos primeiros lugares. Vamos enfrentar um grande rival, mas estamos conscientes das nossas capacidades, do nosso talento. Contamos sempre ganhar tudo o que jogamos. É o nosso objetivo, estar sempre nos primeiros lugares.

O sul-americano disse ainda que, para o jogo ante a equipa de Pep Guardiola, é preciso «ter sempre o rigor tático com bola». «Temos todas as capacidades para fazer um grande jogo», concluiu.

O FC Porto-Manchester City joga-se às 20 horas desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.