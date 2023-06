Na última entrevista concedida aos meios de comunicação do FC Porto, o internacional colombiano Matheus Uribe despediu-se do balneário dos dragões e não conseguiu conter as emoções.

Quando recordou o momento em que os adeptos o ovacionaram e cantaram o seu nome no Jamor, o médio foi às lágrimas.

«É algo inexplicável», começou por dizer.

«Sinto-me muito orgulhoso do que fiz cá, de como cresci pessoalmente e futebolisticamente e que as pessoas se deem conta de que fiz um bom trabalho, que sempre me entreguei, tive dias bons e não tão bons, mas a atitude e respeito por este camisola sempre existiu... Que as pessoas gritem o meu nome é algo inexplicável. Vou orgulhoso, é o melhor presente que poderia ter recebido», garantiu.

Uribe confessou que chegou «imaturo» ao Dragão, mas sai «uma pessoa completamente diferente», tendo ainda elogiado Sérgio Conceição.

«Sérgio Conceição é como um "papá",sabe quando tem de te dizer as coisas certas ou dar um conselho, acalmar, quando tem de te dar um abraço ou um sorriso. Muitas vezes, nas câmaras, veem-no mais chateado do que alegre, mas é muito correto e a nós, jogadores, ajuda-nos a alcançar os 100 por cento que poucos conseguem ter. Tem a garra portista e tenta transmiti-la. Respeito-o muito e saio com muito carinho por ele. Um agradecimento muito grande por tudo o que fez na minha vida em todos os aspetos», sublinhou.

O jogador de 32 anos, que cumpriu quatro épocas e 176 jogos pelo FC Porto, já foi oficializado no Al Sadd, até 2026.