O futebolista do FC Porto, Matheus Uribe, analisou, esta segunda-feira, o rendimento do compatriota Luis Díaz no FC Porto e defendeu que o extremo já trouxe coisas bastante positivas aos azuis e brancos e que ainda tem mais para dar.

«O Luis Díaz já demonstrou toda a sua capacidade, o seu talento. É um jovem, mas tem muito para dar. É um jogador jovem que tem capacidades e vai dar muitas alegrias ao FC Porto e na sua carreira vai ter muitas mais», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Uribe constatou ainda que a maior produção ofensiva do próprio e de médios como Sérgio Oliveira – melhor marcador da equipa – deve-se às indicações dadas pela equipa técnica de Sérgio Conceição. «Estamos no meio-campo, damos equilíbrio à equipa e podemos acompanhar os avançados, mas também dar equilíbrio à parte defensiva», disse.

O FC Porto-Manchester City joga-se às 20 horas desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.