O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, revelou esta sexta-feira que o avançado iraniano Mehdi Taremi não vai ser titular na receção ao Estrela da Amadora, no duelo da 22.ª jornada da I Liga (sábado, 20h30).

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, em que defendeu de forma convicta o recém-regressado da Taça Asiática, Conceição garantiu que o que expressou sobre o iraniano não serve, porém, para justificar a opção que acabou por revelar.

«O Taremi pode dar tudo o que já conhecem. Depende da estratégia para o jogo, da forma como jogarmos, do sistema adequado para dado jogo, se precisamos de um jogador das características do Taremi ou não. Mas, até para tudo o que é expectativa, posso dizer que o Taremi amanhã não joga de início. E tudo o que disse do Taremi não é a tentar justificar uma utilização de início amanhã», afirmou, não deixando certezas sobre o médio Alan Varela, substituído com problemas em Arouca, aos 42 minutos, na segunda-feira.

«Vamos ver, está com um problema nos gémeos, já não posso ser tão convicto», referiu, acerca do argentino.

Sobre o Estrela, Conceição elencou qualidades, esperando um jogo difícil. «Tem jogadores de características diferentes, faz com que, nos diferentes momentos do jogo, se possa ter uma ou outra nuance diferente. Não há jogos fáceis, cabe-nos fazer o máximo para conquistar estes três pontos», antecipou.

Mais tarde, questionado sobre o jogo que se segue ao Estrela – a receção ao Arsenal para a Liga dos Campeões, na quarta-feira – Conceição garante que não tem propriamente influência e recordou que está «sempre em testes», em alusão à sucessão de jogos.

«Lembro-me das primeiras conferências, há sete anos sensivelmente, que estava em mais um teste, mais um teste. Andei sempre me testes e vou continuar, gosto disso, dessa pressão. Não gosto de perder, nem empatar. Gosto desses ciclos difíceis. Representamos o FC Porto, cada empate é um desastre pelos vistos. E pelos meus vistos. Estamos preocupados com o Estrela, com o Rodrigo Pinho, se joga muito em apoios, o Leo Cordeiro, os laterais. Isso é o que eu estou preocupado. Fala-se pouco de futebol em Portugal, fala-se de tudo o que circunda o futebol», observou.