Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por 1-0 ante o Vitória, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Ausência de Taremi:] «É uma opção, provavelmente no próximo já poderá estar, depende do estado físico dele, como regressou da seleção, a forma como está a trabalhar e eu estou atento a isso. Já vi e já li a tal mensagem fácil, que o Taremi foi fazer exames e que eu estou triste com ele. Não, eu não estou triste com ninguém. Ele tem contrato até junho e até junho é jogador do FC Porto e eu conto com ele, como conto com todos os outros que saíram nestes meus sete anos. Não há polémica. É uma questão de estar em forma, qualidade no trabalho e terá as suas oportunidades até ao fim da época. Acredito que vai jogar, porque é um jogador de extrema qualidade e que nos pode ajudar.»