Cinco jogos seguidos a titular e quatro golos nos últimos três jogos, resultantes de dois bis. Nas últimas semanas, Mehdi Taremi tem-se afirmado como titular nas opções do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, depois de uma parte inicial da época em que tal não aconteceu com a frequência atual. O técnico dos portistas defendeu que esta evolução na utilização do iraniano foi ao encontro do «melhor momento», desde a adaptação ao novo clube e às ideias.

«O Taremi teve o seu trajeto normal, um período de adaptação e uma coisa importante, que foi sentir que no Rio Ave as coisas eram diferentes em termos do jogo, da forma como ele estava em campo, quando a equipa tinha e não tinha bola – e não estou a falar que o Taremi tem de andar a defesa central, mas há organização – num processo que ele precisava de entender para, na mais-valia dele, no último terço, ser um jogador decisivo, que o pudesse ser com regularidade. E não estou a falar só dos golos», afirmou Conceição, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Nacional, na Choupana, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

«Esse período em que ele até estava um bocadinho mais tristonho – era uma realidade diferente – foi importante, apesar de muita pressão externa que havia para que o Taremi jogasse. Se calhar se jogasse na altura, não tinha a consistência que tem hoje. Como trabalho todos os dias com ele, tenho de decidir o melhor momento para o Taremi assumir essa titularidade. Pouco influencia, ou nada mesmo, tudo o que vem de fora, o que não se passa nos treinos», concluiu.

Em 2020/2021, Taremi leva oito golos em 20 jogos oficiais realizados pelo clube azul e branco. Foi nove vezes titular, 11 suplente utilizado e contabiliza um total de 865 minutos.

O Nacional-FC Porto joga-se às 18 horas desta terça-feira, no Estádio da Madeira.