Mehdi Taremi foi distinguido como o melhor jogador do mês de janeiro da Liga.

O avançado do FC Porto recolheu 15 por cento dos votos e superou assim a concorrência de Pedro Porro, lateral do Sporting que teve 11 por cento dos votos, e Eustáquio, médio do Paços de Ferreira que teve nove por cento.

Taremi, que já havia sido eleito o avançado do mês, sucede ao colega de equipa Sérgio Oliveira como melhor jogador.