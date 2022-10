Após o apito final no FC Porto-Benfica, e numa altura em que a equipa comandada por Sérgio Conceição dava a volta ao relvado no Estádio do Dragão a agradecer o apoio dos adeptos, o futebolista iraniano Mehdi Taremi apontou à zona em que estavam os adeptos dos encarnados.

O avançado do FC Porto pegou na camisola do clube e levantou-a na direção dos adeptos do Benfica, apontando ao símbolo dos azuis e brancos.

Além disso, Taremi fez um gesto de mandar calar, levando o dedo junto dos lábios por instantes.

O FC Porto foi derrotado por 1-0 pelo Benfica no jogo da 10.ª jornada da I Liga. Com este resultado, o Benfica é mais líder, somando agora 28 pontos, para 22 dos dragões.