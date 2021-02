Mehdi Taremi estreou-se esta quarta-feira a marcar na Liga dos Campeões e logo frente à Juventus. O jogador iraniano abriu o marcador na primeira vitória dos dragões frente à equipa italiana e, em entrevista à tv iraniana, não escondeu a alegria e o orgulho.

Taremi começou por agradecer todas as mensagens de encorajamento e apoio que recebeu dos compatriotas. «Fico feliz por poder faze-los sorrir, nem que seja só por alguns minutos», afirmou o avançado.

«Senti-me orgulhoso por ser titular pela minha equipa pela primeira vez na Liga dos Campões. Claro que estava nervoso, mas, graças a Deus, consegui controlar as minhas emoções muito bem e fizemos um bom jogo, conseguindo vencer a Juventus. Senti-me tão bem que nem consigo explicar», acrescentou Taremi, que revelou que já tinha sonhado que ia marcar.

«Sonhei que ia marcar cedo frente à Juventus e isso fez-me rir durante o sono, mas, quando acordei, senti-me muito bem», contou, dizendo depois o que sentiu ao marcar o golo.

«Quando marquei, o mundo parecia girar à minha volta. Eu só pensava: ‘Sonhei com isto e agora aconteceu’. Nem sabia como tinha acontecido e só disse ‘Obrigado Deus’. Nem conseguia responder aos meus companheiros».

«Muitos diziam que a Juventus ia vencer-nos. Até alguns amigos me diziam que não íamos passar do meio-campo. Mas no futebol não há impossíveis. Eu não disse nada e, no final, viram o resultado», disse ainda Taremi, que explicou como se sentiu ao defrontar uma equipa com tantas estrelas como a Juventus.

«Quando defronto grandes jogadores, tento não olhar muito para eles. O Ronaldo e os outros estão entre os maiores do futebol e fico orgulhoso por estar ali com eles, mas também quero chegar a essa posição», apontou Taremi.

O jogador iraniano contou ainda que vários jogadores do FC Porto queriam a camisola de Cristiano Ronaldo. Pepe foi o intermediário e, no final do encontro, distribuiu as camisolas no balneário portista, mas Taremi não quis aceitar e disse ao central: «‘Peço-ta no fim do jogo de Turim’.