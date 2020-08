Mehdi Taremi chega este domingo a Portugal para representar o FC Porto e terá à sua espera Vítor Baía, vice-presidente dos dragões, segundo apurou o Maisfutebol.

O internacional iraniano colocou «Lisboa» como destino numa publicação no Instagram, porém, viajará para o aeroporto do Porto, num voo proveniente de Paris, com chegada prevista para a tarde deste domingo.

O ainda avançado do Rio Ave definirá os últimos detalhes dos termos do acordo com o FC Porto, antes de rubricar o contrato para as próximas quatro épocas.

Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, os dragões já chegaram a acordo com o Rio Ave para a transferência do jogador e esse negócio vai incluir a cedência em definitivo de André Pereira e ainda poderá envolver outro jogador a título de empréstimo.

Recorde-se que, tal como o nosso jornal escreveu, o Sporting chegou a apresentar uma proposta salarial superior à dos dragões. No entanto, essa abordagem recente do clube de Alvalade não abalou a decisão do avançado de 28 anos, que tem o sonho de jogar na Liga dos Campeões.