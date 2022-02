Vitinha agarrou o lugar no meio-campo do FC Porto e voltou a ser eleito pelos treinadores da Liga, pelo segundo mês consecutivo, como o melhor jogador do mês janeiro, somando mais uma «dobradinha», depois de também já ter sido eleito melhor médio dos últimos dois meses.

O jovem médio voltou a estar em destaque no primeiro mês de 2022 em que o FC Porto teve um registo cem por cento vitorioso.

Vitinha somou 19,74 por cento dos votos dos treinadores da Liga, destacando-se à frente do companheiro de equipa Luis Díaz (16,45%) que, entretanto, rumou ao Liverpool, e também de Samuel Lino (16,45%) que também esteve em destaque no ataque do Gil Vicente.