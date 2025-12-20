FC Porto
Há 1h e 14min
Alisson: «Thiago Silva? Espero que traga muitas felicidades ao FC Porto»
Guarda-redes do Liverpool elogiou o «grande amigo», que prepara o regresso aos dragões
Guarda-redes do Liverpool elogiou o «grande amigo», que prepara o regresso aos dragões
No rescaldo ao triunfo do Liverpool na visita ao Tottenham (2-1), na noite deste sábado, Alisson Becker – guarda-redes dos “Reds” – comentou a contratação de Thiago Silva pelo FC Porto.
«Fiquei muito feliz, soube antes da partida. O Thiago é uma grande pessoa, um grande companheiro, um grande amigo, com o qual tive o prazer de conviver na seleção. É um craque, uma lenda e espero que traga muitas felicidades aos adeptos do FC Porto», disse o brasileiro à DAZN.
Desta forma, Alisson junta-se ao coro de reações, que contou também com mensagem de Iker Casillas. Thiago Silva é esperado em Portugal a 2 de janeiro.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS