No rescaldo ao triunfo do Liverpool na visita ao Tottenham (2-1), na noite deste sábado, Alisson Becker – guarda-redes dos “Reds” – comentou a contratação de Thiago Silva pelo FC Porto.

«Fiquei muito feliz, soube antes da partida. O Thiago é uma grande pessoa, um grande companheiro, um grande amigo, com o qual tive o prazer de conviver na seleção. É um craque, uma lenda e espero que traga muitas felicidades aos adeptos do FC Porto», disse o brasileiro à DAZN.

Desta forma, Alisson junta-se ao coro de reações, que contou também com mensagem de Iker Casillas. Thiago Silva é esperado em Portugal a 2 de janeiro.