Seko Fofana, médio do Rennes – de 30 anos – tem sido associado ao FC Porto e Francesco Farioli não fugiu à questão. Neste domingo, à margem da antevisão à receção ao Gil Vicente, em duelo da 19ª jornada da Liga, o treinador dos dragões comentou a estratégia do clube para este mercado.

De olho nas oportunidades de mercado

«O presidente foi claro, estamos contentes com o atual plantel, mas vamos avaliar oportunidades para fortalecer o grupo. Se alguém sair, alguém tem de chegar. Este continua a ser o ponto de situação.»

A importância de Oskar Pietuszewski

«A chegada dele permitiu-nos aumentar a profundidade nos corredores, conseguindo gerir melhor a energia. Na verdade, o Pepê, o William e o Borja Sainz carregaram a responsabilidade daquelas posições durante vários meses. É exigente, até tendo em conta o estilo de jogo. Quando olhamos ao registo defensivo, entendemos que está relacionado com a coesão defensiva, mas também com a cooperação dos avançados. Agora podemos estar mais frescos e equilibrados na gestão. O mais importante, enquanto equipa, é construir situações com vantagem e ganhar.»