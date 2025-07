Kauê Rodrigues reforça o meio-campo do FC Porto B, proveniente do Botafogo. O brasileiro de 20 anos assinou com os dragões até junho de 2030, tendo por objetivo alcançar a equipa principal.

Formado pelo Botafogo, despontou em 2024 na equipa principal, com 21 jogos e dois golos – integrando o grupo que conquistou Brasileirão e Libertadores. Este ano, registou dois golos em nove partidas.

«Sinto-me preparado para este desafio. Só quero fazer o meu trabalho e ajudar o FC Porto. É um prazer vestir esta camisola, significa muito para mim. Quero fazer parte da história do FC Porto. Quero chegar à equipa principal», disse aos meios do novo clube.

