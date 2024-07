Depois de uma pré-época com quatro golos, um dos quais ao Al Nassr, Gonçalo Borges aponta à nova época do FC Porto, que contará com uma final no próximo sábado, ante o Sporting, a contar para a Supertaça.

Ainda que os pretendentes estrangeiros se acumulem, o avançado português, de 23 anos, parece determinado em permanecer na Invicta e singrar no plantel de Vítor Bruno.

«Todos juntos seremos muitos felizes esta época. Sonhem junto a nós, lutem junto a nós», escreveu nas redes sociais, esta segunda-feira.

Formado entre Benfica e FC Porto, Gonçalo Borges fez a estreia na equipa principal dos dragões no decorrer da época 2021/22. Nas últimas duas temporadas acumulou 48 jogos e duas assistências.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

FC Porto e Sporting disputarão a Supertaça, em Aveiro, na noite do próximo sábado (20h15).