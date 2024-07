Francisco Meixedo anunciou, na tarde desta sexta-feira, que prosseguirá a carreira longe da Invicta. Formado pelo FC Porto – e num elo de 15 anos – o guardião, de 23 anos, integrou a equipa B dos dragões entre 2019 e 2024.

Aliás, face à concorrência de Diogo Costa e Cláudio Ramos, o jovem internacional português continuaria sem espaço para singrar na equipa principal.

Como confirmado pelo presidente do Estrela da Amadora, o emblema «Tricolor» tem «pré-acordo» para a transferência do guardião.

Francisco Meixedo tinha contrato com o FC Porto até junho de 2027. Da Invicta, o guarda-redes leva a conquista da Youth League (2019), da Liga (2021/22) e do Campeonato Nacional de Juniores (2018/19).

«15 anos a representar o clube do meu coração. O Futebol Clube Do Porto. Não existirão palavras para expressar o meu carinho e a minha gratidão para com cada pessoa que encontrei ao longo destes anos. (…) De todas as memórias e conquistas, não posso deixar de realçar aquela que para mim foi a mais especial: estrear-me no Estádio do Dragão como campeão nacional. (…) Até já Família Azul e Branca», escreveu o jogador nas redes sociais.

