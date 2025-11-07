OFICIAL: André Franco deixa FC Porto e assina em definitivo pelo Chicago Fire
Médio de 27 anos recupera de uma rotura de ligamentos no joelho direito
Médio de 27 anos recupera de uma rotura de ligamentos no joelho direito
André Franco foi contratado a título definitivo pelos norte-americanos do Chicago Fire, da MLS, com vínculo válido até 2028. O médio estava emprestado pelo FC Porto e rendeu cerca de 650 mil euros aos dragões, que reservam metade dos direitos económicos.
De acordo com o FC Porto, cerca de 260 mil euros vão ser pagos em janeiro, enquanto o montante remanescente vai ser pago em janeiro de 2027 e em janeiro de 2028.
Desde a chegada aos Estados Unidos, André Franco registou seis jogos – cinco dos quais como titular – e acumulou quatro assistências. Todavia, em outubro, sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito.
Lisboeta de 27 anos, o médio fez formação no Sporting, com passagem por Belenenses e Estoril, até assinar pelo FC Porto em 2022, a troco de quatro milhões. Seguiram-se 71 jogos de dragão ao peito, com cinco golos e quatro assistências, além das conquistas de Taça de Portugal (duas), Supertaça e Taça da Liga.