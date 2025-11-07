André Franco foi contratado a título definitivo pelos norte-americanos do Chicago Fire, da MLS, com vínculo válido até 2028. O médio estava emprestado pelo FC Porto e rendeu cerca de 650 mil euros aos dragões, que reservam metade dos direitos económicos.

De acordo com o FC Porto, cerca de 260 mil euros vão ser pagos em janeiro, enquanto o montante remanescente vai ser pago em janeiro de 2027 e em janeiro de 2028.

Desde a chegada aos Estados Unidos, André Franco registou seis jogos – cinco dos quais como titular – e acumulou quatro assistências. Todavia, em outubro, sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito.

Lisboeta de 27 anos, o médio fez formação no Sporting, com passagem por Belenenses e Estoril, até assinar pelo FC Porto em 2022, a troco de quatro milhões. Seguiram-se 71 jogos de dragão ao peito, com cinco golos e quatro assistências, além das conquistas de Taça de Portugal (duas), Supertaça e Taça da Liga.