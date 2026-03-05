O FC Porto anunciou esta quinta-feira que Filipe Silva assinou contrato profissional com os azuis e brancos. O central de 17 anos faz parte dos quadros dos «dragões» desde 2017, quando chegou proveniente do AD Taboeira.

«Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional. É com um enorme orgulho que assino este contrato e recebo este voto de confiança do clube. Estou disposto a dar cada vez mais de mim todos os dias para chegar à equipa principal, porque este clube merece. Vou continuar a trabalhar diariamente para que isso aconteça», disse o jovem defesa, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.

Defesa de 17 anos representa o FC Porto desde 2017#MarcaPorto pic.twitter.com/oRsm80maap — FC Porto (@FCPorto) March 5, 2026

Esta temporada, Filipe Silva soma dois jogos pelos Juvenis B da formação da Invicta.