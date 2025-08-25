Natural de Valongo e vinculado ao FC Porto há oito anos, Martim Fernandes renovou contrato até 2030. Os dragões e o lateral de 19 anos anunciaram o acordo nesta segunda-feira.

A recuperar de lesão no ligamento colateral externo do joelho esquerdo, Martim Fernandes foi titular na receção ao Vitória de Guimarães (3-0), na jornada inaugural do campeonato.

«Quero agradecer e dizer que renovar com o clube do coração, o clube que apoio desde que nasci, é um orgulho enorme. A primeira memória no FC Porto é de quando ganhámos o Torneio da Pontinha, nos sub-13. Foi o meu primeiro título. Depois também tenho memórias do jogo contra o Sporting, foi a minha estreia no Dragão [em abril de 2024].»

«Nunca pensei chegar a um nível tão alto. Não era o meu objetivo a princípio, jogava futebol com os meus amigos por paixão. O processo de formação nem sempre foi fácil, é preciso ser forte mentalmente», referiu aos meios do clube.

Ainda que envergue o dorsal 52, Martim Fernandes já revelou o objetivo de herdar o 2 de Jorge Costa e João Pinto. A última vez que o mencionou foi antes do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Esta segunda-feira, o lateral – número 2 na formação – recordou Jorge Costa.

«Adorava-o, estava sempre connosco no Olival. Era uma pessoa sempre alegre, divertida, via sempre o lado positivo. Tinha a sua forma de ser, falava alto, à moda do Porto. É um privilégio ter essas pessoas ao nosso lado», realçou.

Para esta época, o lateral espera um “mar azul” no Dragão e novas conquistas, o que não acontece desde agosto de 2024.

«Estamos todos a seguir o mesmo caminho e com o mesmo espírito, sente-se dentro e fora do campo. Se continuarmos assim, vamos conseguir dar alegrias aos portistas. Nota-se uma grande diferença por termos o estádio cheio. Fora de casa também esgotaram os bilhetes, o que ajuda imenso», terminou.

Quanto a André Villas-Boas, o presidente do FC Porto descreve Martim Fernandes como a linha de continuidade da essência do clube, servindo de exemplo aos mais jovens.

«É um passo importante, estamos muito satisfeitos e queremos recompensar o Martim pelo seu esforço. Este é o momento ideal para renovar com um atleta no qual acreditamos muito. É um filho da casa, com uma longa história no FC Porto e com todos os passos bem dados no seu crescimento. O Martim é FC Porto da cabeça aos pés», referiu.