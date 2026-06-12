À margem de uma visita à Casa do FC Porto de Monção, André Villas-Boas explicou o interesse no médio Caleb Yirenkyi, ganês de 20 anos vinculado ao Nordsjaelland. Na última época, este jovem conseguiu seis assistências e dois golos em 34 jogos pelo clube dinamarquês, o que valeu a convocatória para o Mundial 2026.

«É apenas um jogador referenciado pelo FC Porto, muito difícil de conseguir pelas exigências económicas dos clubes. É uma má altura para trabalhar os mercados porque, normalmente, as exigências são muito altas. (...) Portanto, é uma fase ainda muito embrionária.»

«É um jogador referenciado desde o ano passado e que tem gerado muito interesse, particularmente de clubes da Premier League, mas com o qual não fizemos nenhuma oferta», explicou nesta sexta-feira.

Aos jornalistas, o presidente dos dragões descartou a contratação do avançado Lewandowski.

«As redes sociais alimentam sonhos irrealistas. Na devida altura, anunciaremos quem temos de anunciar», terminou.