O diretor técnico do Ajax, Gerry Hamstra, confirmou a chegada de Francisco Conceição ao campeão dos Países Baixos.



«Não é segredo nenhum que o vemos [Francisco Conceição] como um reforço. O nosso departamento de scouting está atento ao mercado espanhol e português. Diz alguma coisa que um rapaz talentoso e que está a ir bem no FC Porto queira escolher-nos. Qual é a razão para isso? É a história do Neres e do Antony», começou por dizer, em declarações ao jornal Voetball.

«No Ajax continuamos a pensar a longo prazo. A rapidez com que a adaptação acontece depende de vários fatores. Imagine que um rapaz português se adapte mais rápido o que outro que chegue da América do Sul. Vemos o Conceição como um exemplo para ser o sucessor do Antony, por exemplo», acrescentou ainda.

Tal como o Maisfutebol escreveu, o internacional sub-21 português vai deixar o FC Porto a troco de cinco milhões de euros, valor da cláusula de rescisão. Na última época, Francisco Conceição participou em 33 jogos, fez três golos e assinou três assistências.