André Villas-Boas aproveitou a presença no Festival ECO, esta quarta-feira, em Lisboa, para esclarecer dois dos temas que têm marcado os rumores de mercado em redor do FC Porto, como o alegado interesse do Barcelona em Kiwior e a eventual aproximação portista a Gustavo Sá, médio do Famalicão.

«Posso desmentir os dois. Foi com total surpresa que tive de desmentir ontem», começou por afirmar o presidente azul e branco. Sobre a situação da ligação de Kiwior ao Barcelona, Villas-Boas foi direto.

«Não falo com o Deco há três meses. Jamais me ligou sobre o tema Kiwior», acrescentando ainda que o defesa foi «um grande jogador que entrou diretamente para o onze do ano e que o FC Porto roubou à Premier League».

Também em relação a Gustavo Sá, o líder portista afastou qualquer cenário de negociação.

«Relativamente ao Gustavo Sá, desminto em absoluto qualquer aproximação ao Famalicão. É um grande jogador, mas o FC Porto fez zero movimentos pelo Gustavo Sá», garantiu.

Villas-Boas falou ainda da preparação da nova temporada e assegurou que o planeamento de 2026/27 já está em andamento.

«Já entrámos, de certa forma, na próxima época, com a devida preparação e antecipação do mercado, percebendo quem pode entrar e sair», explicou.

«Tem sido tudo discutido internamente entre equipa técnica, scouting, direção desportiva e presidência. Estamos a tomar as decisões que sustentem o sucesso do FC Porto de uma época para a outra», disse ainda.

O presidente terminou com uma reflexão sobre a exigência de manter o clube no topo do futebol português.

«Todos os clubes que ganham o campeonato querem sustentar-se a médio e longo prazo. Isso é o mais difícil. É aguentar-se no topo e ser sempre referência. Em Portugal, cada clube tem de se refundar de ano para ano», concluiu.