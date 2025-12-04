Livre no mercado, desde que foi demitido do FC Porto, Martín Anselmi está perto de ser anunciado como novo treinador do Newell's Old Boys, segundo apurou o Maisfutebol.

As negociações entre o argentino e o tradicional emblema de Rosário estão bem encaminhadas, faltando apenas acertar alguns ajustes, entre eles o tempo de contrato (duas ou três temporadas).

Anselmi, recorde-se, deixou o comando dos dragões em agosto, logo após a participação no Mundial de Clubes dos Estados Unidos. Ao todo, fez apenas 21 jogos pela equipa azul e branca.

Aos 40 anos, Martín Anselmi caminha para cumprir a primeira experiência como treinador principal no país de origem. Além de Portugal, passou por Chile (Unión La Calera), Equador (Independiente del Valle) e México (Cruz Azul).