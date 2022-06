A Roma e o FC Porto são os clubes com maior interessa na contratação de Facundo Farías. No entanto, o jovem médio do Colon prefere jogar nos dragões, de acordo com o seu representante.



«Obviamente que ele [Facundo Farias] prefere o FC Porto. É um clube que pode servir de trampolim para depois chegar às melhores equipas do mundo», começou por dizer Martin Sendoa, em declarações à TSF.



« Até sexta-feira esperamos uma proposta do FC Porto através de intermediários que enviei à Europa. Podemos também ter uma oferta da Roma, mas honestamente preferimos o FC Porto. Esta semana vai ser decisiva. Este é o momento dele e temos de respeitar isso», acrescentou.



Sendoa traçou ainda um perfil do jogador de 19 anos.



«É um médio ofensivo, um número 10 clássico que pode muito bem fazer de segundo avançado. Tem características muito parecidas com as de Carlos Tévez», descreveu.