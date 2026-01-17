Francesco Farioli admite que Ángel Alarcón tem suscitado interesse, mas quer mantê-lo, tal como Dominik Prpic. O italiano falou aos jornalistas para efetuar a antevisão à deslocação a Guimarães, para o campeonato. FC Porto e V. Guimarães jogam pelas 20h30, para a 18.ª jornada da Liga.

Dominik Prpic

«Sobre o Prpic é muito claro. O Dominik chegou muito jovem e sem grandes expectativas. Na realidade, graças à sua qualidade e trabalho duro, ele maximizou todas as oportunidades que teve. Na hierarquia dos centrais nada mudou, o que mudou foi a nossa confiança no seu trabalho. O seu progresso tem sido bom e ele aproveita todas as chances. É um jogador muito treinável, com um grande espírito. Vai desempenhar, com certeza, o seu papel nos próximos seis meses.»

Mercado de Ángel Alarcón

«Ángel é um exemplo de alguém que não começou bem a época. Quando o mercado acabou falei sobre as nossas expectativas por ele, e deu um exemplo de como reagir. Teve uma fantástica evolução, entrou em vários jogos e ajudou a equipa. Ele vai evoluir na A e B e veremos o que acontece nos próximos dias. Ele tem um bom mercado, recebi muitas chamadas e muito interesse por ele. O meu desejo é mantê-lo connosco, porque acho que pode ajudar-nos muito no próximo período.»

Mercado de janeiro

«O que o presidente [André Villas-Boas] disse foi muito claro. Estamos em alerta em relação a oportunidades que apareçam, mas se não aparecerem, estamos prontos a proceder com os jogadores que temos. Thiago Silva e Oskar Pietoszewski ajudaram-nos a reforçar posições onde estávamos curtos. Estamos constantemente em ligação, vamos ver o que se passa nos últimos dias, mas estamos calmos.»