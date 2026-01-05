O FC Porto tem um princípio de acordo para contratar Oskar Pietuszewski, apurou o Maisfutebol.

Nesta altura, as partes acertam os detalhes para fechar a transferência do jovem de 17 anos, que pertence ao Jagiellonia, da Polónia, sendo que o essencial do negócio está feito.

A transferência foi fechada por um valor total de 10 milhões de euros, já com bónus incluídos, mais uma percentagem de uma futura venda para o Jagiellonia.

São precisamente esses detalhes que ainda faltam acertar para fechar definitivamente o negócio, sendo que o jogador acertou contrato para assinar até 2030.

Recorde-se que as negociações já começaram há algumas semanas. O Jagiellonia pediu inicialmente 10 milhões de euros, mas o FC Porto estava a tentar baixar esse valor.

Oskar Pietuszewski é extremo e é considerado o maior talento do futebol polaco nesta altura. Estreou-se na equipa principal do Jagiellonia na temporada passada e, ao todo, tem 54 jogos, quatro golos e duas assistências.