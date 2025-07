O Paris FC é hoje o mais forte interessado na contratação em definitivo de Otávio Ataíde e, segundo apurou o Maisfutebol, está a avançar com uma proposta de aproximadamente 20 milhões de euros para o FC Porto.

A investida da equipa recém-promovida à primeira divisão francesa envolve um alto montante fixo e também pequenos valores variáveis, por isso a negociação ainda está a ser avaliada da melhor forma pela SAD portista.

Mesmo com a chegada de Francesco Farioli, a prioridade dos dragões passa mesmo por transferir o central brasileiro, que já havia perdido espaço no plantel com Vítor Bruno e, posteriormente, com Martín Anselmi.

Com 45 jogos oficiais e dois golos em época e meia pelo FC Porto, Otávio Ataíde, recorde-se, foi comprado do Famalicão por cerca de 12 milhões de euros. Tem contrato válido até junho de 2028.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências