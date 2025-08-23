O FC Porto está muito perto de chegar a acordo com o Utrecht para a contratação do lateral-esquerdo Souffian El Karouani, segundo apurou o Maisfutebol.

O internacional marroquino está em final de contrato com a formação neerlandesa e tinha interesse de clubes franceses, turcos e russos, no entanto, os dragões «ganharam a corrida» numa transferência a rondar os 10 milhões de euros.

O jogador agrada a Francesco Farioli, que o conheceu na temporada passada quando defrontou o Utrecht enquanto estava ao serviço do Ajax.

El Karouani fez toda a formação nos Países Baixos no NEC, clube pelo qual se estreou como sénior, antes da mudança para o Utrecht, onde está há três temporadas.

Lateral-esquerdo de 24 anos, é especialista em bolas paradas e começou a presente temporada com quatro assistências e um golo em sete jogos.

