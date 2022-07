Sérgio Oliveira vai trocar o FC Porto pelo Galatasaray.



A saída do internacional português vai render aos cofres azuis e brancos três milhões de euros, tal como noticiou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol. Em Istambul, o médio de 30 anos tem à sua espera um contrato válido por quatro ano e um salário de 2,5 milhões líquidos por época, um vencimento superior ao que auferia nos dragões (a rondar os dois milhões líquidos).



Sérgio Oliveira é esperado amanhã na Turquia para formalizar a saída do FC Porto, clube ao qual está ligado desde a formação. Na carreira sénior, o jogador esteve cedido a Beira-Mar, KV Mechelen, Penafiel, Nantes, PAOK e Roma e pelo meio esteve dois anos ligado ao Paços de Ferreira.



Sérgio Oliveira nem sequer se apresentou no Olival para o arranque da pré-época, não fazendo parte das escolhas de Sérgio Conceição para a temporada 2022/23.