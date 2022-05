Chancel Mbemba está de saída do FC Porto e irá falhar os compromissos com a seleção do Congo para negociar com outro clube, de acordo com o que revelou nota da federação daquele país.

De acordo com o nota publicada este sábado, o central habitual titular do FC Porto em 2021/22 «está dispensado para tratar das negociações para a transferência para outro clube».

Essa é a justificação para que Mbemba não tenha sido convocado pelo selecionador Héctor Cúper para os jogos de apuramento para a próxima edição da Taça Africana das Nações, frente a Gabão e Sudão, agendados para os dias 4 e 8 de junho, respetivamente.