Depois da apresentação oficial na véspera, esta sexta-feira Gabri Veiga já trabalhou no centro de estágios do Olival, conheceu os colegas e fez o primeiro treino ao serviço do FC Porto.

O médio espanhol de 23 anos chegou de manhã cedo acompanhado por Jorge Costa, diretor para o futebol dos dragões, e logo de seguida cumprimentou Martín Anselmi, o treinador do FC Porto, com os novos colegas de equipa a darem-lhe também as boas-vindas.

Pouco depois, os dragões publicaram também um pequeno vídeo onde já mostram o jogador no ginásio no primeiro treino. Que foi realizado numa primeira parte no ginásio, mas depois seguiram para o relvado do Olival.

Com um grande número de jogadores nos compromissos das seleções e ainda Samuel Portugal e Gruic a realizar tratamento, Anselmi teve de chamar 11 jogadores da equipa «B» dos dragões para a sessão desta sexta-feira. Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, Kaio Henrique, Domingos Andrade, André Oliveira, João Teixeira, Gil Martins, Tiago Andrade, Ángel Alarcón e Brayan Caicedo subiram ao relvado juntamente com a equipa principal.

Gabri Veiga chegou esta quarta-feira proveniente dos sauditas do Al Ahli a troco de 15 milhões por 90 por cento do passe do espanhol.

Veja na galeria associada alguns dos momentos do primeiro dia de Gabri Veiga no FC Porto.