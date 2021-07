Marko Grujic deixou o estágio do Liverpool e viajou esta noite para cidade do Porto, num voo privado proveniente de Salzburgo, onde a equipa inglesa cumpre um período de pré-temporada.

O médio-defensivo sérvio está muito perto de reforçar o FC Porto, depois de uma época de empréstimo da equipa inglesa.

Grujic foi apontado como reforço dos italianos do Sassuolo, porém, sempre manifestou a sua vontade em continuar no Dragão. Por confirmar estão os moldes do negócio, que poderão passar por mais um empréstimo, mas desta vez com opção de compra no final.