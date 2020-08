Miguel Layún aponta Jesús Corona, seu ex-colega de equipa no FC Porto, à saída dos dragões, de modo e encontrar um novo desafio.

O internacional mexicano fala em concreto da Liga Espanhola e do Sevilha, do seu ex-treinador Julen Lopetegui, como bons destinos para Corona, que considera um dos melhores do mundo.

«Tecatito é um craque em toda a extensão da palavra, é dos melhores jogadores do mundo e o seu ciclo em Portugal chegou a um ponto em que ele precisa de ser desafiado. É a hora de dar esse passo para uma grande equipa e uma grande liga, como é o Sevilha e a liga espanhola. Lopetegui conhece-o bem e poderia tirar bastante do seu jogo», afirmou ao jornal El Universal o ex-lateral portista, que agora joga no Monterrey.

Layún, que já representou o Sevilha por empréstimo do FC Porto, reforça que o clube andaluz seria um destino «ideal para Tecatito chegar e explodir, depois de uma temporada de grande nível, em que exibiu um talento muito acima da média».

Corona, de 27 anos, leva cinco temporadas no FC Porto, clube com o qual tem contrato até 2022.