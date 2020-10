O Manchester United anunciou a contratação de Alex Telles, como o Maisfutebol escreveu. O lateral esquerdo de 27 anos sai do FC Porto e reforça o clube inglês, assinando um contrato por quatro épocas, com mais uma de opção.

Após quatro temporadas no emblema portista, Alex Telles ruma a Inglaterra para jogar na Premier League.



O internacional brasileiro terminava contrato com o FC Porto no final da presente época e a transferência rende cerca de 20 milhões de euros aos dragões.



«Venci muitos troféus no FC Porto e quero continuar assim no Manchester United. O treinador tem um plano claro para a equipa e não posso esperar pela hora de vestir esta famosa camisola», disse Alex Telles, aos meios do clube.



Ole Gunnar Solskjaer está encantado com o reforço: «É um jogador que já seguíamos há algum tempo e os seus desempenhos nos últimos anos são exatamente o que procuramos. Ele é um lutador, um vencedor e vai acrescentar determinação e competitividade à equipa.»