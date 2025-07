O FC Porto anunciou a contratação de Borja Sainz, jovem espanhol que atuava no Norwich City, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado. O avançado assinou contrato por cinco épocas, até 2030, e vai vestir a camisola 17.

A SAD portista contratou cem por cento dos direitos do jogador por 13,3 milhões de euros, mais dois milhões que são possíveis em funções de determinados objetivos.

O Norwich fica ainda com 20 por cento de uma futura mais valia.

Refira-se por fim que o FC Porto vai gastar mais 600 mil euros em serviços de intermediação.

Comunicado do FC Porto:

«O FC Porto chegou a acordo com o Norwich City Football Club para a aquisição, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos de Borja Sainz pelo valor fixo de 13,3 milhões de euros acrescido de uma remuneração variável máxima de 2M em função do cumprimento de certos objetivos.



O Norwich irá reter o valor correspondente a 20% das mais valias de uma potencial futura transferência do jogador. Mais se informa que o FC Porto celebrou com o atleta um contrato válido por cinco épocas desportivas, até 30 de junho de 2030, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 100 milhões de euros.



O Norwich assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de 600 mil euros com esta transação.»