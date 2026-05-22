O FC Porto anunciou a saída de Luuk de Jong.

A SAD azul e branca, recorde-se, tinha opção de renovar o contrato do ponta de lança neerlandês por mais um ano, mas decidiu que só o faria com a anuência do jogador. Ora De Jong atravessa uma altura de problemas pessoais nos Países Baixos e decidiu voltar a casa, numa vontade respeitada pelo FC Porto.

O avançado chegou à Cidade Invicta de forma surpreendente e sem que ninguém esperasse, contudo uma temporada assombrada por duas lesões graves no joelho impediram-no de se afirmar como peça fundamental nos planos de Farioli. Com apenas sete jogos realizados, De Jong fez apenas um golo pela equipa portista, sendo esse apontado na vitória (2-1) em Alvalade frente ao Sporting.

Num vídeo publicado pelo FC Porto nas redes sociais, o avançado de 35 anos recorda os festejos da conquista do 31.º campeonato, onde deixa vários elogios ao clube.

«Nunca tinha visto nada assim, foi incrível. Como disse, este é um clube grande e incrível, com muita história e grandes troféus. É realmente especial jogar por este clube», começa por dizer.

No mesmo vídeo, De Jong aproveitou para abordar as lesões que sofreu e como sentiu o apoio dos adeptos.

«Quando se sofre uma lesão destas e se fica lesionado durante muito tempo, não esperaria tanto carinho dos adeptos. Infelizmente não consegui mostrar o suficiente. Foi um ano difícil por causa da minha lesão», concluiu.