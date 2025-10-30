João Brito, jovem médio de 16 anos que representa a equipa de sub-17 do FC Porto, assinou contrato profissional com os azuis e brancos, anunciou o clube esta quinta-feira.

O jogador que chegou ao FC Porto em 2017/18, proveniente do Custóias FC, cumpre a nona época de dragão ao peito.

Na presente temporada, o médio tem sido uma das figuras em destaque na formação sub-17, que disputa o Campeonato Nacional de Juniores, e soma já 30 internacionalizações e dois golos ao serviço das seleções jovens de Portugal.

«É um sentimento de orgulho enorme, este é o Clube do qual sou sócio desde que nasci e toda a minha família é portista, por isso fui bem criado. Quero agradecer a toda a gente que me ajudou, principalmente à minha família, aos meus colegas, aos meus treinadores e a quem acreditou em mim para assinar este contrato», começou por partilhar nos meios de comunicação oficiais do clube.

«Este voto de confiança significa que o meu trabalho está a ser bem feito Já passei por todas as posições, menos a de guarda-redes. A partir dos sub-13 fixei-me como médio e é uma posição na qual me sinto muito confortável. O FC Porto sempre me ajudou em tudo e agora temos um trabalho específico para cada posição. Trabalho para um dia poder jogar na equipa A», acrescentou o jovem médio.

«A nível individual, quero jogar o máximo de tempo possível. Em termos coletivos, vamos lutar para sermos campeões nacionais e acredito que temos condições para o conseguirmos. Estamos a trabalhar para isso. Temos um grupo trabalhador, talentoso e ambicioso», concluiu João Brito, sublinhado o objetivo de conquistar o título de campeão nacional pela equipa de sub-17.