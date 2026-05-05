OFICIAL: FC Porto compra Kiwior em definitivo
SAD portista paga 17 milhões de euros fixos, mais cinco milhões em objetivos
SAD portista paga 17 milhões de euros fixos, mais cinco milhões em objetivos
O FC Porto exerceu o direito de compra de Kiwior junto do Arsenal. O central polaco assinou contrato por quatro temporadas, até 30 de junho de 2030, e ficou com uma cláusula de rescisão de 70 milhões.
Pela compra de Kiwior, o FC Porto pagou um total de 17 milhões de euros fixos por 100 por cento dos direiros económicos, mais cinco milhões dependentes de objetivos. O Arsenal fica com um valor fixo de dois milhões de euros numa próxima venda.
O defesa central de 26 anos chegou à Invicta no início da temporada por empréstimo do Arsenal. O internacional polaco esteve três anos em Londres, somando 68 jogos pela equipa principal dos gunners.
Tendo-se sagrado campeão nacional no ano de estreia, Kiwior fez, até então, um total de 38 jogos pelos dragões - 34 como titular.
O central portista prossegue, assim, carreira em Portugal, já depois de ter também passado por Itália (Spezia), Eslováquia (MSK Zilina e Podbrezová), Bélgica (Anderlecht) e Polónia (GKS Tychy).
Até 2030 💙— FC Porto (@FCPorto) May 5, 2026
FC Porto exerceu a opção de compra de Jakub Kiwior ✍️
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