O FC Porto exerceu o direito de compra de Kiwior junto do Arsenal. O central polaco assinou contrato por quatro temporadas, até 30 de junho de 2030, e ficou com uma cláusula de rescisão de 70 milhões.

Pela compra de Kiwior, o FC Porto pagou um total de 17 milhões de euros fixos por 100 por cento dos direiros económicos, mais cinco milhões dependentes de objetivos. O Arsenal fica com um valor fixo de dois milhões de euros numa próxima venda.

O defesa central de 26 anos chegou à Invicta no início da temporada por empréstimo do Arsenal. O internacional polaco esteve três anos em Londres, somando 68 jogos pela equipa principal dos gunners.

Tendo-se sagrado campeão nacional no ano de estreia, Kiwior fez, até então, um total de 38 jogos pelos dragões - 34 como titular.

O central portista prossegue, assim, carreira em Portugal, já depois de ter também passado por Itália (Spezia), Eslováquia (MSK Zilina e Podbrezová), Bélgica (Anderlecht) e Polónia (GKS Tychy).