OFICIAL: FC Porto renova com campeão do mundo Bernardo Lima
Novo vínculo estende-se até 2031
O FC Porto anunciou a renovação de contrato com Bernardo Lima, médio de 18 anos que foi campeão europeu e mundial de sub-17 com a seleção portuguesa, e é capitão de sub-19.
No clube desde os oito anos, o médio, natural de São João da Madeira, prolongou, agora o seu vínculo ao clube por mais cinco temporadas, até junho de 2031.
Com 1,82 metros de altura, Bernardo Lima queimou etapas na formação e, ainda com idade juvenil, assinou o primeiro contrato profissional em 2024/25, além de ter sido figura na seleção de sub-17, com duas assistências na final do Europeu, antes de participar em todos os jogos na conquista do inédito Mundial.
As boas exibições nos sub-19 e equipa B valeram-lhe a integração no estágio que a equipa principal realizou no início do ano no Algarve e elogios de Francesco Farioli. «As oportunidades chegarão muito em breve», destacou o treinador italiano que acaba de festejar a conquista do campeonato.
— FC Porto (@FCPorto) May 5, 2026