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OFICIAL: FC Porto vende Ángel Alarcón ao Utrecht por dois milhões de euros
Dragões mantêm 50 por cento dos direitos económicos do avançado espanhol
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Dragões mantêm 50 por cento dos direitos económicos do avançado espanhol
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O FC Porto anunciou esta terça-feira a transferência definitiva de Ángel Alarcón para o Utrecht, depois de o clube neerlandês ter exercido a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do jogador.
Segundo comunicaram os dragões, o Utrecht adquiriu os direitos desportivos e 50 por cento dos direitos económicos do avançado espanhol por dois milhões de euros. O FC Porto acrescentou ainda que a operação «não contou com qualquer intervenção de intermediação».
Ángel Alarcón representou a equipa principal portista em seis jogos entre setembro de 2024 e janeiro de 2026, tendo atuado sobretudo pela equipa B, ao serviço da qual somou 28 partidas, sete golos e três assistências.
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