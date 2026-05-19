O FC Porto anunciou esta terça-feira a transferência definitiva de Ángel Alarcón para o Utrecht, depois de o clube neerlandês ter exercido a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do jogador.

Segundo comunicaram os dragões, o Utrecht adquiriu os direitos desportivos e 50 por cento dos direitos económicos do avançado espanhol por dois milhões de euros. O FC Porto acrescentou ainda que a operação «não contou com qualquer intervenção de intermediação».

Ángel Alarcón representou a equipa principal portista em seis jogos entre setembro de 2024 e janeiro de 2026, tendo atuado sobretudo pela equipa B, ao serviço da qual somou 28 partidas, sete golos e três assistências.