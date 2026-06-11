FC Porto Há 9 min OFICIAL: Montréal devolve Iván Jaime ao FC Porto Emblema canadiano informou que não vai exercer a opção de compra Redação Maisfutebol @maisfutebol Benefícios exclusivos? TORNE-SE PREMIUM Não seja apanhado fora de jogo, subscreva a nossa newsletter! Quero receber Emblema canadiano informou que não vai exercer a opção de compra Redação Maisfutebol @maisfutebol O Montréal anunciou, esta quinta-feira, que vai devolver Iván Jaime ao FC Porto, uma vez que não vai exercer a opção de compra do médio espanhol. [Em atualização] Continuar a ler TAGS: FC Porto Mercado Ivan Jaime Golos sem interrupções, canais exclusivos 24h, créditos para ganhar prémios, e muito mais. TORNE-SE PREMIUM VÍDEO MAIS VISTO Marco Silva deixa Seixal após «primeira manhã» de trabalho NOTÍCIAS MAIS LIDAS UEFA escolhe árbitro barrado nos EUA para apitar a Supertaça Europeia Kökcü: «A chegada do Aktürkoglu ao Benfica foi stressante para ele» À porta do Mundial: números de Ronaldo frente a Chile e Nigéria preocupam VÍDEOS MAIS VISTOS Marco Silva deixa Seixal após «primeira manhã» de trabalho «Fiquei contente pela época do FC Porto e dei os parabéns aos jogadores que treinei» «O Benfica precisa de contratar com urgência, mas com critério»