O Reading anunciou nesta segunda-feira a contratação de Tomás Esteves, lateral direito português que chega a Inglaterra por empréstimo do FC Porto, válido por uma temporada.



«O Tomás é um lateral versátil, jovem, talentoso, cheio de potencial e com muita fome de sucesso. Vai aumentar a competitividade no plantel e estou deliciado que tenha aceite vir para o Reading», disse o técnico do clube inglês, Veljko Paunović.



A nova equipa de Tomás Esteves ocupa atualmente a 2ª posição do Championship, segundo escalão do futebol em Inglaterra.

We are delighted to announce that 18-year-old full-back Tomás Esteves has joined the Royals after completing a season-long loan move from @FCPorto 🇵🇹



Welcome to Reading, @tomas_esteves2 👏#EstevesIn — Reading FC (@ReadingFC) October 5, 2020