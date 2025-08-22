Os polacos do Radomiak anunciaram, esta sexta-feira, a contratação do médio português Romário Baró.

O jogador de 25 anos deixa o FC Porto em definitivo e assina um contrato válido até 2028.

Em comunicado, os dragões informaram que mantêm 40 por cento do passe de Baró e não tiveram encargos com serviços de intermediação.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Baró fez parte da equipa do FC Porto que venceu a UEFA Youth League em 2019 e cumpriu praticamente toda a formação nos dragões (passou também por Sporting e At. Povoense).

Na última temporada, emprestado aos suíços do Basileia, o médio de 25 anos fez 24 jogos e apontou um golo.

(Artigo atualizado às 17h03)

