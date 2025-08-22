FC Porto
Há 39 min
OFICIAL: Romário Baró é reforço dos polacos do Radomiak
Médio transfere-se do FC Porto, que mantém 40 por cento do passe
GP
Médio transfere-se do FC Porto, que mantém 40 por cento do passe
GP
Os polacos do Radomiak anunciaram, esta sexta-feira, a contratação do médio português Romário Baró.
O jogador de 25 anos deixa o FC Porto em definitivo e assina um contrato válido até 2028.
Em comunicado, os dragões informaram que mantêm 40 por cento do passe de Baró e não tiveram encargos com serviços de intermediação.
AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências
Baró fez parte da equipa do FC Porto que venceu a UEFA Youth League em 2019 e cumpriu praticamente toda a formação nos dragões (passou também por Sporting e At. Povoense).
Na última temporada, emprestado aos suíços do Basileia, o médio de 25 anos fez 24 jogos e apontou um golo.
(Artigo atualizado às 17h03)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS