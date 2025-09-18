O FC Porto anunciou esta quinta-feira a contratação de Yann Karamoh, avançado franco-marfinense de 27 anos, conforme tinha noticiado o Maisfutebol

Karamoh chega como jogador livre depois de terminar o contrato com o Torino, clube com o qual esteve ligado nas últimas três temporadas e vai assinar até ao final da época.

O avançado internacional jovem gaulês volta a encontrar-se com Francesco Farioli, com quem trabalhou em 2021/22 nos turcos do Karagumruk por empréstimo do Parma.

«É um treinador muito bom, ainda jovem, que tem muito para dar. Além disso, é um treinador que gosta muito de trabalhar, adora futebol e estou feliz por poder trabalhar com ele», disse o novo camisola 75 dos dragões aos meios do clube.

Na última temporada, ao serviço do Torino, Karamoh fez uma assistência em 31 jogos realizados.

(Artigo atualizado às 11h44)

