OFICIAL: Yann Karamoh é reforço do FC Porto
Avançado francês chega como jogador livre no mercado
O FC Porto anunciou esta quinta-feira a contratação de Yann Karamoh, avançado franco-marfinense de 27 anos, conforme tinha noticiado o Maisfutebol.
Karamoh chega como jogador livre depois de terminar o contrato com o Torino, clube com o qual esteve ligado nas últimas três temporadas e vai assinar até ao final da época.
O avançado internacional jovem gaulês volta a encontrar-se com Francesco Farioli, com quem trabalhou em 2021/22 nos turcos do Karagumruk por empréstimo do Parma.
«É um treinador muito bom, ainda jovem, que tem muito para dar. Além disso, é um treinador que gosta muito de trabalhar, adora futebol e estou feliz por poder trabalhar com ele», disse o novo camisola 75 dos dragões aos meios do clube.
Na última temporada, ao serviço do Torino, Karamoh fez uma assistência em 31 jogos realizados.
Um novo Dragão junta-se a nós 🐉 Bem-vindo, Yann Karamoh 🔵⚪️ #SeguimosJuntos pic.twitter.com/Th5dm0MMo6— FC Porto (@FCPorto) September 18, 2025
