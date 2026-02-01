FC Porto
Seko Fofana já está em Portugal para reforçar o FC Porto
Médio chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro na tarde deste domingo
Seko Fofana aterrou na tarde deste domingo no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
O médio de 30 anos chegou à Invicta para reforçar o FC Porto. Fofana deverá, agora, cumprir a habitual bateria de testes médicos, antes de assinar contrato com os dragões. Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o FC Porto negociou com o Rennes um empréstimo até ao final da temporada.
Outrora um dos destaques do campeonato francês, Fofana já passou pelo futebol saudita e, na primeira metade desta temporada, somou 12 jogos (um golo) no Rennes.
Diga-se, ainda, que Francesco Farioli tinha adiantado que «um jogador vai chegar e outro vai sair» do FC Porto.
