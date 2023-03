Em final de contrato com o FC Porto, Matheus Uribe interessa ao Flamengo. O vice-presidente do Mengão, Marcos Braz, confirmou a notícia do Maisfutebol e revelou que o internacional colombiano é «um desejo» do clube.



«O Uribe é um desejo do Flamengo, mas não é fácil. Ele tem contrato até meio deste ano e está a ser disptuado por clubes europeus. O Flamengo está a tentar. Estamos a tentar ajustar com o empresário e pessoas envolvidas para que possamos conseguir o jogador para nos ajudar por três, quatro anos», referiu, citado pelo «Lance».



Braz foi ainda questionado acerca do futuro Vítor Pereira, reiterando a confiança no técnico português. «O Vítor Pereira é o treinador do Flamengo. Está a trabalhar e foi contratado para a época inteira», sublinhou.