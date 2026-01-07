Uma carta escrita por André Villas-Boas foi decisiva para o regresso de Thiago Silva ao FC Porto neste mercado de inverno. O defesa brasileiro confirmou que a mensagem enviada pelo presidente dos dragões teve um peso determinante no acordo que selou o seu regresso ao clube que o lançou no futebol europeu.

Thiago Silva, que chegou ao FC Porto em setembro de 2004, pouco depois de completar 20 anos, acabaria por sair meses mais tarde para o Dínamo Moscovo, onde viveu um dos períodos mais difíceis da sua vida ao ser diagnosticado com tuberculose, ficando hospitalizado durante seis meses. Uma doença que interrompeu, prematuramente, a sua ligação aos dragões.

Agora, já depois de encerrar a última passagem pelo Fluminense, o internacional brasileiro revelou que uma conversa por videochamada com André Villas-Boas e com o treinador praticamente selou o entendimento, mas destacou o impacto emocional da carta enviada pelo presidente portista.

«Dificilmente um presidente perderia tempo para mandar uma carta para um jogador que gostaria que estivesse no clube», confessou Thiago Silva.

Na mensagem, Villas-Boas recorda o início da carreira europeia do central, a prova dura representada pela doença e o percurso de superação que o levou a tornar-se «um dos melhores do mundo».

O presidente do FC Porto sublinha ainda o simbolismo de Thiago Silva ter conquistado a Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, ao serviço do Chelsea, descrevendo esse momento como «eterno» na memória dos portistas.

Além das palavras, André Villas-Boas enviou também um presente simbólico: uma camisola do FC Porto com o símbolo do infinito nas costas, representando uma ligação que, segundo o dirigente, «nunca se quebrou, mesmo nos momentos mais difíceis».

«Seria uma honra para nós abrir-te novamente as portas do FC Porto. Não apenas para jogar, mas para encerrares um ciclo que a doença tentou interromper e não conseguiu», escreveu Villas-Boas, apelando ao regresso de Thiago Silva como forma de inspirar uma nova geração com o seu exemplo, liderança e história de superação.

Leia aqui a carta de Villas-Boas na íntegra:

«Caro Thiago,

Há trajetórias no futebol que se medem não apenas pelos jogos disputados, mas pela coragem, pela resiliência e pela força interior que um jogador carrega consigo. A tua é uma dessas histórias raras, uma história que transcende o próprio jogo.

Há muitos anos, o destino trouxe-te ao FC Porto, um defesa-central cheio de ambição, humildade e um talento que todos reconheciam. Mas esse mesmo destino colocou-te perante uma prova dura e inesperada.

O diagnóstico da doença afastou-te do relvado, dos teus sonhos e, inevitavelmente, do FC Porto, antes mesmo de a tua história aqui poder verdadeiramente começar. E, no entanto, lutaste. Reconstruíste-te. Já eras um grande jogador, e tornaste-te um dos melhores do mundo. Tocaste o topo do futebol mundial como um líder admirado, dentro e fora de campo.

Inspiraste milhões ao transformares uma adversidade cruel numa história de superação e grandeza. E o destino, o mesmo que te afastou de nós naquele início, viria, anos mais tarde, a devolver-te ao nosso estádio de uma forma inesquecível, ao ergueres a Liga dos Campeões nesta cidade e na nossa casa. Um momento eterno, gravado na história e também no coração dos portistas, que viram um antigo 'nosso' completar um feito imenso.

Para nós, seria uma honra e um privilégio imensos. Juntamente com esta carta, ofereço-te, então, uma camisola do FC Porto com o símbolo do infinito. Este símbolo representa aquilo que sempre existiu entre ti e este clube: uma ligação que nunca se quebrou, mesmo nos momentos mais difíceis. O infinito é continuidade, regresso, destino. É o lembrete de que certas histórias não desaparecem, esperam.

Esperam o momento certo para serem concluídas. Thiago, seria uma honra para nós voltar a abrir-te as portas do FC Porto. Não apenas para jogar, mas para encerrares um ciclo que a doença tentou interromper e não conseguiu; para deixares a marca que nunca pudeste deixar; e para inspirares uma nova geração com o teu exemplo, a tua voz e a tua liderança.

Independentemente do caminho que escolheres, nunca te esqueças: o FC Porto faz parte da tua história, e a nossa Casa estará sempre aberta para ti.

Com admiração e profundo respeito,

André Villas-Boas»